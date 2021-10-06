Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром прогнозируется кратковременный дождь, северо-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ​​50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, ночью местами ливни, в горах - снег, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - ​​14-18, в горах ночью - 0-5, днем - ​​5-9 градусов тепла, в высокогорье ночью - 2-5, днем - 0-2 градуса мороза.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)