Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром прогнозируется кратковременный дождь, северо-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, ночью местами ливни, в горах - снег, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 14-18, в горах ночью - 0-5, днем - 5-9 градусов тепла, в высокогорье ночью - 2-5, днем - 0-2 градуса мороза.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)