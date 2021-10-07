В Азербайджане продолжаются мониторинги на выявление болезней крупного и мелкого рогатого скота

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает эпизоотологические мониторинги с целью предотвращения и своевременного выявления особо опасных заболеваний среди животных и оценки эпизоотической ситуации в стране, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках мониторингов будет проверен иммунный фон после вакцинации от бруцеллеза и ящура среди крупного и мелкого рогатого скота, а также проведены серологические исследования для диагностики бруцеллеза, инфекционного эпидидимита, чумы мелкого рогатого скота.

В ходе мониторингов, начавшихся 1 октября, в каждом из 400 населенных пунктов 59 городов и районов страны у 15 200 голов крупного рогатого скота и 76 400 голов мелкого рогатого скота планируется взять анализы крови.

Анализы крови будут проверены и на заболевание блютанг (катаральная лихорадка овец - вирусная болезнь жвачных животных, характеризующаяся воспалительно-некротическими поражениями слизистой оболочки ротовой полости, особенно языка, желудочно-кишечного тракта и основы кожи копыт, а также дистрофией, изменениями скелетной мускулатуры).

В зависимости от результатов мониторингов будут приняты необходимые ветеринарные меры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)