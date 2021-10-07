В Азербайджане открывается сезон охоты

БАКУ /Trend/ - Координационный совет по вопросам охоты принял решение об открытии с 8 октября охотничьего сезона.

Как передает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, решение было принято на очередном собрании Координационного совета.

Глава службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев отметил, что на собрании с участием представителей Национальной академии наук Азербайджана, надлежащих госструктур, международных организаций и общественных объединений обсуждались время, нормы и лимиты охоты на диких животных и птиц.

Объявление о сроках и нормах разрешенной охоты на диких зверей и птиц размещено в рубрике «Объявления» на сайте Минэкологии.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)