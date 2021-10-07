В Азербайджане открывается сезон охоты
БАКУ /Trend/ - Координационный совет по вопросам охоты принял решение об открытии с 8 октября охотничьего сезона.
Как передает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, решение было принято на очередном собрании Координационного совета.
Глава службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев отметил, что на собрании с участием представителей Национальной академии наук Азербайджана, надлежащих госструктур, международных организаций и общественных объединений обсуждались время, нормы и лимиты охоты на диких животных и птиц.
Объявление о сроках и нормах разрешенной охоты на диких зверей и птиц размещено в рубрике «Объявления» на сайте Минэкологии.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджанский врач рассказал об опасности тяжелого течения COVID-19 после введения второй дозы вакцины
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских миротворцев, проходивших службу в Афганистане
На фоне достижений в политической и социально-экономической сферах в сознании азербайджанской молодежи происходят важные изменения - министр молодежи и спорта
Третья доза вакцины многократно снижает вероятность развития осложнений у лиц старше 60 лет – Ягут Гараева
Современными протезами верхних конечностей обеспечены 6 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу “Euronews” от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу CNN-Türk от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)