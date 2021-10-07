В Баку создано 11 медицинских центров

БАКУ /Trend/ - В рамках реформ в системе здравоохранения Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана создало в районах Баку 11 медицинских центров.

Об этом в четверг сказал Trend директор Клинического медицинского центра Кенуль Алекперов.

По его словам, в соответствии со структурными изменениями медицинские учреждения, оказывающие многопрофильные стационарные и специализированные поликлинические услуги в столице, были переданы в подчинение медицинских центров соответствующего направления: "Для обеспечения доступа граждан к медицинским услугам, оказания им специализированных медицинских услуг в едином медицинском учреждении была необходимость в создании соответствующих отделений. В результате проведенных Агентством реформ в Клиническом медицинском центре открыто урологическое отделение. Кроме того, в центре созданы отделения ЛОР, нейрохирургии и кардиоваскулярной хирургии.

Основная цель создания урологического отделения заключается в том, что обращающиеся в медицинское учреждение граждане могут проходить обследование и лечение сопутствующих заболеваний в одной больнице, не обращаясь в другое лечебное учреждение. Следует отметить, что в отделении работают четыре уролога, получившие образование в Турции и Германии. Развитие в отделении лапароскопической, эндоскопической и роботизированной хирургии - одна из основных задач медицинского учреждения. В отделении возможно эндоскопическое удаление камней в почках, мочевом канале и мочевом пузыре без разреза, а также многочисленные операции в области урологии в целом. Для проведения таких операций Клинический медицинский центр обеспечен Агентством новой 64-срезовым компьютерным томографом, полностью автоматическим анализатором четвертого уровня, наркозными аппаратами, кардиомониторами, дефибрилляторами, инфузоматами, перфузорами и другим специализированным медицинским оборудованием.

На последующих этапах планируется привлечь высококвалифицированных врачей и в другие отделения Клинического медицинского центра, а также обеспечить их соответствующим медицинским оборудованием", - сказал Алекперов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)