По итогам 2020 года телеканал «МИР» стал лидером по приросту телевизионной аудитории (Интервью)

Общество 8 октября 2021 10:47 (UTC+04:00)
По итогам 2020 года телеканал «МИР» стал лидером по приросту телевизионной аудитории (Интервью)

9 октября МТРК «Мир» отметит свое 29-летие. Сегодня аудитория медихолдинга продолжает расти, территория вещания охватывает уже более чем 14 стран, активно развиваются интернет-ресурсы.

Как живет телерадиокомпания сегодня – рассказывает Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

Как проходит у телерадиокомпании 2021 год и что изменилось по сравнению с 2020 годом?

2020-й был действительно непредсказуемым и тяжелым годом не только для всей медиаиндустрии, но и для каждого человека. Нам удалось обеспечить безопасность сотрудников, минимизировав рост заболеваемости COVID-19, и перестроить рабочие процессы для бесперебойной работы в условиях локдауна.

Не могу сказать, что в 2021 году ситуация радикально изменилась. Мы адаптировались к новой реальности, однако 50% коллектива все еще остается на удаленке. Буквально за пару месяцев с начала вакцинации в стране мы привили 85% наших сотрудников.

Пандемия обострила проблему фейковых новостей. Актуальна ли эта проблема сейчас? Какую позицию в данном вопросе занимает «Мир»?

Новости − наша профессия, и к этому вопросу мы подходим очень серьезно. «Мир» руководствуется высокими стандартами журналистики, показывает профессионализм в работе и гарантирует качество материала.

В период пандемии в большом потоке новостей было трудно отличить правду от фейка, и люди искали свой ориентир в мире медиа. Многие обратились к нам, как к проверенному и надежному источнику. По итогам 2020 года телеканал «МИР» стал лидером по приросту телевизионной аудитории – показатели выросли на 25%, а среднесуточная продолжительность просмотра телеканала увеличилась почти на четверть – до 40 минут.

Мы всегда подчеркиваем, что одним из главных наших приоритетов является закрытая журналистская позиция. Большое внимание уделяется проверке достоверности информации и объективной подаче. Этот принцип работает при подготовке любого нашего контента, поэтому зрители нам действительно доверяют.

2020-й год показал новый всплеск интереса к классическому телевидению. Сохранится ли эта тенденция или будущее за цифровыми медиа?

Локдаун действительно спровоцировал рост телесмотрения, потому что люди стали больше времени проводить дома. В 2020 году в телерадиокомпании «Мир» фиксировали новые рекорды: среднесуточная продолжительность просмотра телеканала «МИР» увеличилась почти на четверть. В 2021 году на фоне общего падения телесмотрения на 7% рейтинг телеканала «МИР» продолжает расти. Также увеличилось среднее время просмотра на 16%, с 38 минут до 44. Что выглядит отлично на фоне общего снижения продолжительности телесмотрения на 3%.

Общая цель и телевидения, и цифровых медиа – обеспечить людям максимально удобный доступ к качественному контенту здесь и сейчас. И для ее достижения стратегия сотрудничества гораздо эффективнее, чем конкуренции. Например, значительная часть нашей аудитории, как и большинства медиа, находится в цифровой среде. За последний год у нас выросли не только показатели телесмотрения на 25%, но и на 73% возрос спрос на нелинейное вещание программ телеканалов «МИР» и «МИР 24». И у нас нет задачи перетянуть аудиторию нашего интернет-портала и соцсетей на сторону ТВ. Главное, что людям удобно, а о том, чтобы каждый смог получить доступ к контенту в любое время и на любом ресурсе – мы позаботимся.

МТРК «Мир» — это единственный медиахолдинг, который является информационным стержнем Содружества. В этом году СНГ исполнилось 30 лет. Какие проекты подготовили к юбилею компании?

Мы сделали много интересных проектов к 30-летию СНГ. Ко Дню Независимости стран Содружества вышел цикл документального кино из 9 фильмов «Независимость. Миссия выполнима». Совместно с филиалами был создан проект «Ровесники независимости». Это истории о жизни молодых людей в странах СНГ, рассказанные от первого лица.

Консолидированный радиопроект «Символы Содружества» − культурно-просветительская программа о значимом символе каждой из стран СНГ, который связывает историю и современную жизнь. Были созданы специальные рубрики к юбилейным датам, филиалы готовили тематические лонгриды и материалы к программе «Сделано в СНГ».

На Ваш взгляд какие интересные проекты еще были реализованы в филиалах телерадиокомпании в 2021 году?

Ввиду местных ограничений, в некоторых филиалах и представительствах событий было меньше, чем обычно, но коллеги старались компенсировать это развитием доступных форматов: эфир, радио и соцсети. В Грузии, например, суточный охват страницы в «Фейсбук» преодолел отметку в 3 млн. благодаря запуску сразу пяти новых проектов. Один из них, цикл видео-уроков «Мировая школа», стал хорошим подспорьем для учителей, школьников и родителей в условиях удаленки. В Кыргызстане запустили утренние радиопрограммы. В Казахстане, Таджикистане и Азербайджане работу наших коллег отметили государственными и профессиональными наградами. Представительство в Таджикистане, кстати, празднует новоселье – завершился переезд в новый офис. У Белорусского филиала был совместный с Санкт-Петербургом проект «Фабзайцы» о судьбах белорусских подростков, оказавшихся в блокадном Ленинграде, и документальные фильмы о Хатыни и годовщине аварии на ЧАЭС.

Недавно на телеканале «МИР» начался новый телевизионный сезон. Как выбирали название сезона и какие впечатления у вас от его старта?

«МИР ярких впечатлений» – это то, что нужно нам всем в постковидный период. С 23 августа с новыми выпусками в эфир вернулись любимые телевикторины – «Слабое звено», «Назад в будущее», «Игра в кино», «Всемирные игры разума», появился ряд новинок. Мы постарались удивить зрителей неожиданными героями и порадовать разнообразием.

В новом сезоне на канале стало еще больше чемпионов. Теперь кроме трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой у нас в команде есть чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев.

Николай Валуев стал ведущим главной премьеры сезона − «Исторического детектива». Это абсолютно новый формат для телеканала «МИР». Интригующая тема исторических тайн в сочетании с харизмой и брутальным образом Николая в роли детектива сделали проект очень обаятельным.

В октябре в эфир выйдет программа “Лихие 90-е” с Олегом Тактаровым. Еще зрители увидят новый трэвел-проект “Дорогой дальнею”, где мы совместили несколько граней впечатлений от путешествий по России: гастрономические, эстетические и экстремальные. Не обойдется и без медицинской тематики, так сказать, в духе времени – «Осторожно, вирус!».

В МТРК «Мир» большое внимание уделяют развитию цифровых ресурсов. Какие достижения есть в 2021 году?

Для цифровых ресурсов телерадиокомпании «Мир» 2021 год и правда стал очень продуктивным. Наши интернет-ресурсы постоянно развиваются и совершенствуются, дополняются свежими рубриками и дизайном. Цифровым ядром нашего медиахолдинга является информационный портал Mir24.tv. Совсем скоро мы представим обновленные версии портала и мобильного приложения, в котором значительное внимание будет уделено интерактивному взаимодействию с нашими зрителями, слушателями и читателями. У национальных филиалов и представительств тоже появятся свои полноценные сайты с новостной и событийной информацией. Как видите, цифровая платформа телерадиокомпании активно расширяется.

Отдельная гордость этого года - наш YouTube-канал «МИР 24» стал обладателем «Золотой кнопки». Сегодня на нас подписаны почти 1,5 млн человек, общее количество просмотров публикаций на видеохостинге выросло на 240%, а видео МТРК «Мир» за неполный год попадали в тренды YouTube 11 раз. В феврале канал одного из наших самых сильных проектов – информационно-аналитической программы «Вместе» с Екатериной Абрамовой стал обладателем «Серебряной кнопки» YouTube.

Появилось ли что-то новое в работе Радио «МИР»?

В мае этого года был запущен новый сайт радиостанции «МИР» (RADIOMIR.FM). В целом, мы расширили границы формата и сместили акцент на информационную составляющую, наше уникальное предложение и конкурентное преимущество - новости. Сейчас в эфир выходит 30 выпусков новостей в сутки, а радио «МИР» получило новое позиционирование: теперь «МИР» расшифровывается как Музыкально-Информационное Радио.

Кстати, несмотря на сложности пандемии, в этом году мы открыли радиостанции в Анапе, Бузулуке и Екатеринбурге. Интерес к формату со стороны регионов продолжает расти. Летом Радио «МИР» расширило эфирное FM-вещание до 5 стран. Теперь кроме Беларуси, Кыргызстана и России «МИР» вещает в составе национального мультиплекса в Молдове.

Какие крупные и масштабные неэфирные проекты были осуществлены в 2021 году?

Про проекты и акции «Мира» можно говорить очень долго, но я бы отметил акцию «Память сердца». Мы проводим ее третий год подряд, и в этот раз решили обратить внимание на круглую дату с начала Великой Отечественной войны. В сердце каждого человека на постсоветском пространстве навечно останется память об этом трагичном и горьком дне. Поэтому нам показалось правильным продлить акцию на 1,5 месяца, охватив День Победы и День памяти и скорби, а также задействовать все соцсети, чтобы дать возможность как можно большему количеству людей поделиться памятью о героях своей семьи. «Память сердца» в расширенном формате нашла еще больший отклик – акция охватила более 5,8 млн человек.

К 60-летнему юбилею первого полета человека в космос мы запустили уникальный цикл виртуальных экскурсий «60 лет - полет нормальный!» на YouTube-канале «МИР 24». Идею по-новому показать людям космическую историю страны поддержали Музей космонавтики ВДНХ и Московский планетарий, музей «Истории космонавтики» Ярославля, планетарий Центра имени В.В. Терешковой, Парк покорителей космоса и Народный музей им. Ю.А. Гагарина в Саратовской области.

В период прививочной кампании родилась идея акции «Я вакцинирован». Логотипы телеканалов «МИР» и «МИР 24» сменились на значки с надписью «Я вакцинирован», такие же значки надели ведущие «Новостей». Позже мы провели внеэфирную акцию «Я вакцинирован», которая прошла в пунктах вакцинации 5 крупных российских городов: Казани, Красноярска, Перми, Челябинска и Новосибирска. Все те, кто вакцинировался в тот день, получили памятные значки «Я вакцинирован». Так мы хотели поддержать позитивное отношение к вакцинации.

С каким ощущением завершаете 2021 год?

Подводить окончательные итоги пока рано, но уже с уверенностью можно сказать, что мы много сделали за этот год для развития МТРК «Мир» и укрепления единого информационного пространства СНГ и Грузии. Расширили вещание за счет подключения канала «МИР 24» ко второму мультиплексу в Беларуси и открытия станций Радио «МИР» в Молдове и трех российских городах.

Мы смотрим в будущее с оптимизмом и будем дальше радовать наших зрителей ярким контентом, дарить еще больше положительных эмоций и продолжим поддерживать высокие стандарты в журналистике и работе медиа.

Какие у телерадиокомпании планы на будущее?

У нас есть идея создания уникальной медийной экосистемы и это не просто модное слово, для нас экосистема – это символ роста и развития, забота о своей аудитории и внимание к ее потребностям. Многие крупные компании приходят к созданию собственных экосистем, способных предложить потребителю широкий перечень услуг и обеспечить максимальный комфорт. Нам всегда нравилась эта идея, и сегодня телерадиокомпания «Мир» уже гораздо больше, чем медиахолдинг. «Мир» — это уникальная международная мультимедийная экосистема с аудиторией более 186 миллионов человек в 14 странах. Флагман экосистемы – телеканал «МИР» – абсолютный лидер в России по темпам роста доли смотрения за последние 5 лет – за этот период эта доля выросла на 116%.

С помощью своих партнеров экосистема «Мира» может предложить телезрителям услуги во всех жизненно необходимых областях – от помощи в путешествиях по странам СНГ до регистрации мигрантов, от медицинских услуг до учебы и устройства на работу, от сервиса ОТТ с библиотекой контента канала до рекламного продакшена полного цикла с размещением контента внутри экосистемы. За этим – будущее.

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