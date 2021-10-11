Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО)

Общество 11 октября 2021 19:42 (UTC+04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 октября сдан в пользование жителей очередной двор, отремонтированный в рамках проекта «Наш двор», реализуемого Общественным объединением IDEA. Обновленный двор, расположенный по адресу улица Мазахира Рустамова, 9, 11, 13, 17 в Хатаинском районе Баку, охватывает квартал с населением 2300 человек.

Как сообщает Trend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, в том числе в массовой акции по высадке деревьев, проведенной во время мероприятия. Лейла Алиева ознакомилась с работами по благоустройству, проведенными во дворе, побеседовала с жителями, сфотографировалась с ними.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективной организации досуга молодежи и выработки у нее привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная, баскетбольная, шахматная и детская игровые площадки, проложена велосипедная дорожка. На территории двора также установлены 13 беседок, скамейки, контейнеры для отходов, птичьи гнезда и кошачьи домики.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады, крыши и подъезды зданий, проложена новая водопроводная линия. Помимо восстановления имеющихся во дворе озеленений, с соблюдением правил особого карантинного режима высажены дополнительно 600 деревьев.

Житель квартала Намиг Мирзоев, поблагодарив за установку просторного гнезда для голубей, сказал: «У нас во дворе давно живут голуби. Место, где они гнездились, было тесным, отсутствовала вентиляция. Мы благодарны за то, что для них созданы прекрасные условия. Их место просторное, гнезда удобные. Здесь 80 голубей. Пользуясь тем, что место для обитания голубей расширено, мы стараемся увеличить их число. Мы рассказываем о них детям, объясняем, что голуби являются символом мира. На мероприятиях мы выпускаем их в небо как символ мира».

Учительница Наиба Джафарова, прожившая в этом квартале почти два десятилетия, сказала, что благоустройство двора, который находился в плохом состоянии, создание спортивных площадок, игровых зон для детей радуют и взрослых, и малышей: «При ремонте были учтены все возрастные группы, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. По вечерам мы спускаемся во двор, гуляем на свежем воздухе, сидим в беседках, общаемся. А дети весело проводят время на созданных для них игровых площадках. Дети играют в футбол, шахматы, баскетбол. Во дворе также посажены деревья. Это не только делает двор красивее, но и служит здоровью жителей квартала. Благодарю учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлу Алиеву за созданные условия».

По словам пенсионера Хана Шамсаддинова, хотя он уже 20 лет живет в этом квартале, двор за эти годы еще никогда не был таким благоустроенным. «Мы слышали, что в рамках проекта «Наш двор», инициированного Лейлой Алиевой, отремонтировано и сдано в пользование большое количество дворов. Мы очень рады, что в рамках проекта благоустроен и наш двор. В прошлом году глава государства, освободив наш Карабах, подарил нам большую радость. В этом году нам передали благоустроенный двор. Я признателен Президенту Ильхаму Алиеву и членам его семьи за благородные дела, которые доставляют радость народу, за внимание и заботу о людях».

Отметим, что основная цель проекта «Наш двор» - очистить в экологическом плане и благоустроить бакинские дворы, восстановить зеленые насаждения, сформировать здоровый образ жизни, создать безопасные и комфортные условия для жителей.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба направлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта &quot;Наш двор&quot; в Баку (версия 2)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (версия 2)
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта &quot;Наш двор&quot; в Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обустроенного в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО)
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