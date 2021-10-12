Фарид Гайыбов принял участие в церемонии встречи спортсменов, вернувшихся с чемпионата мира по борьбе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие в чемпионате мира по борьбе в Осло, сегодня вернулись на родину, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

В церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, представители Федерации борьбы и спортивной общественности, родные спортсменов.

Встретившись с борцами, министр поздравил их и пожелал успехов.

В чемпионате мира по борьбе Азербайджан представляли Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Мамедов (60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Хасрет Джафаров (67 кг), Ульфи Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Локиаев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Сборная Азербайджана под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева успешно выступила на ЧМ, завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Сборная Азербайджана набрала 107 очков и заняла третье место в командном зачете. Первое место заняла Россия (152), второе место – Иран (146).

Одержав в соревновании победу над всеми соперниками, Рафиг Гусейнов (82 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала. Санан Сулейманов (77 кг) завоевал серебряную, Эльданиз Азизли (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) завоевали бронзовые медали.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)