Общее количество использованных доз вакцины в Азербайджане превысило 9 млн

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 39 810 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 14 015, вторую дозу – 25 795.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 037 099. При этом первую дозу препарата получили 4 903 419, вторую – 4 133 680 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)