На одной из улиц Баку в связи с ремонтными работами ограничивается движение транспортных средств

БАКУ /Trend/ - 13-16 октября на ул. Алы Мустафаева в Насиминском районе Баку (от дорожной развязки в 3-м микрорайоне до т.н. Хуторского круга) будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщили Trend в среду в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение вводится в связи с работами по капитальному ремонту.

(Перевод: Кямаля Сеидова)