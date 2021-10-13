На одной из улиц Баку в связи с ремонтными работами ограничивается движение транспортных средств
БАКУ /Trend/ - 13-16 октября на ул. Алы Мустафаева в Насиминском районе Баку (от дорожной развязки в 3-м микрорайоне до т.н. Хуторского круга) будет ограничено движение транспортных средств.
Об этом сообщили Trend в среду в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, ограничение вводится в связи с работами по капитальному ремонту.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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