Страховая компания A-Qroup получила лицензию на обязательные виды страхования

Страховая компания A-Qroup получила право предоставлять услуги по 3 видам обязательного страхования: ОСАГО, страхование недвижимости, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества. Эта лицензия расширила спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов A-Qroup.

Как отметил председатель страховой компании A-Qroup Абас Мискарли, сейчас заканчиваются финальные тесты для полноценной качественной работы с клиентами. Продажи полисов ОСАГО A-Qroup запустит в ближайшие дни.

Напомним, что СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 26 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования и по 3 видам обязательного.