В "Азеригаз" завершена подготовка к осенне-зимнему режиму - гендиректор

БАКУ /Trend/ - В производственном объединении "Азеригаз" завершена подготовка к осенне-зимнему режиму.

Об этом в пятницу сказал генеральный директор ПО Руслан Алиев, передает Trend.

По его словам, с учетом похолоданий ведутся соответствующие работы по регулированию: "Это крайне важная работа. Мы стараемся, чтобы в зимние месяцы абоненты бесперебойно получали газ с отрегулированным давлением. В настоящее время продолжается переходный период, но мы прилагаем усилия, чтобы абоненты этого не почувствовали. Если раньше в домах в течение 3-4 дней наблюдалось низкое давление газа, теперь мы решаем эту проблему", - добавил Руслан Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)