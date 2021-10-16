Начался визит представителей дипкорпуса в Азербайджане в Суговушан

БАКУ /Trend/ - 16 октября организован визит представителей дипломатического корпуса в Азербайджане и местных СМИ в Суговушан, освобожденный от оккупации.

Как передает в субботу Trend, в ходе визита, который состоится под руководством помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, планируется ознакомление с селами Суговушан и Талыш.