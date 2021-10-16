Рост зарплат и пенсий в Азербайджане охватит 1,8 млн граждан

БАКУ /Trend/ - Распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения", подписанное сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обеспечивает защиту благосостояния населения, в частности, особо уязвимых групп.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, распоряжение нацелено на смягчение негативных последствий влияния происходящих на международных рынках процессов на цены внутри страны, в частности, особо уязвимых групп населения, и усиление социальной защиты. Таким образом, изменение коммунальных тарифов для малообеспеченных слоев населения покрывается шагами, предпринятыми в направлении повышения их доходов.

В этих целях Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год. Уже начата подготовка предложений, которые будут обобщены в кратчайшие сроки и представлены Кабинету министров для внесения в проект бюджета.

Распоряжение демонстрирует, что улучшение благосостояния населения страны является одним из важных приоритетов проводимой Президентом Ильхамом Алиевым социально-экономической политики.

Реформы в этой области, в частности, в последние годы обрели революционный характер. Благодаря реализации пакетов социальных реформ обеспечено значительное увеличение пособий и стипендий, пенсий и заработной платы, учреждены новые виды соцобеспечения. По сравнению с началом 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в нашей стране увеличилась на 39%, средний размер пенсий - на 60%, средний размер социальных выплат - в 2 раза, средний размер президентских пенсий - в 2,2 раза. За последние три года соотношение чистой минимальной заработной платы к чистой среднемесячной заработной плате в нашей стране увеличилось с 26,5% в 2018 году до 38% в 2020 году. Это значительный шаг в направлении улучшения благосостояния наших граждан с низкими доходами, достижении целей достойной заработной платы и обеспечении того, чтобы это соотношение соответствовало нормам Европейской социальной хартии.

В целом за последние три года в нашей стране было принято более 900 нормативно-правовых актов по улучшению социального обеспечения населения, в том числе указы, распоряжения, законы и другие. Таким образом число получающих социальные пособия увеличилось на 160 000 и превысило 2,4 миллиона человек.

Распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" обеспечивает устойчивость социального развития в нашей стране, переход к следующему этапу реформ, который предусматривает значительное увеличение социальных выплат, и послужит дальнейшему повышению благосостояния 1,8 миллиона граждан.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)