Назван район Баку с наибольшим числом инфицированных COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Баку по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом лидирует Бинагадинский район.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az, на этот район приходится 14,6 процента всех зараженных жителей столицы, на Хатаинский - 13,6 процента, Ясамальский - 11,7, Сураханский - 8,4 процента, Наримановский - 7,8 процента, Насиминский и Хазарский - по 7,6 процента, Низаминский - 7,1 процента, Сабаильский - 4,9 процента, Гарадагский - 4,4 процента и Пираллахинский - 0,5 процента.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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