БТА не обращалось в Тарифный совет по вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте
БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) не обращалось в Тарифный (ценовой) совет по поводу повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы БТА Маис Агаев.
Он отметил, что регулирование стоимости проезда не входит в компетенцию агентства.
"Это входит в полномочия Тарифного совета. БТА не обращалось в совет по вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте", - сказал Агаев.
Напомним, что в последний раз Тарифный совет принял решение о регулировании цен на проезд в общественном транспорте в 2018 году, согласно которому стоимость проезда была повышена с 0,2 до 0,3 маната.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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