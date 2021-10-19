БТА не обращалось в Тарифный совет по вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) не обращалось в Тарифный (ценовой) совет по поводу повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы БТА Маис Агаев.

Он отметил, что регулирование стоимости проезда не входит в компетенцию агентства.

"Это входит в полномочия Тарифного совета. БТА не обращалось в совет по вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте", - сказал Агаев.

Напомним, что в последний раз Тарифный совет принял решение о регулировании цен на проезд в общественном транспорте в 2018 году, согласно которому стоимость проезда была повышена с 0,2 до 0,3 маната.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)