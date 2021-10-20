В Азербайджане стали гораздо меньше болеть другими респираторными заболеваниями - главный инфекционист

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стали гораздо меньше болеть другими респираторными заболеваниями.

Как передает в среду Trend, об этом в прямом эфире на странице Минздрава в Instagram сказал главный инфекционист Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, не исключено, что в осенне-зимний период болезней, связанных с ОРЗ, будет больше: "По мере наступления холодов будет расти и число других респираторных заболеваний. Но их уровень не превышает прошлогодний. Даже заболевших гриппом в этом году гораздо меньше, чем в прошлом. Потому что меры, введенные в связи с коронавирусом (ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т.д.), защищают людей от других респираторных заболеваний".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)