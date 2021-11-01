В Азербайджане будет удерживаться госпошлина в связи со спортивными азартными играми

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается госпошлина за предоставление решения об аккредитации юридического лица для проведения спортивных азартных игр, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета было предложено изменение в закон «О государственной пошлине», согласно которому за предоставление решения об аккредитации юридического лица для проведения спортивных азартных игр устанавливается госпошлина в размере 2000 манатов.

Отметим, что до настоящего времени этот вопрос регулировался решением Кабмина и госпошлина не удерживалась.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)