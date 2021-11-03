Минобразования Азербайджана о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей

Общество 3 ноября 2021 21:04 (UTC+04:00)
Минобразования Азербайджана о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей.

Как сообщил Trend заместитель начальника отдела организации и управления общим образованием министерства Орхан Аббасов, министерство образования еще раз рекомендует учителям ввести третью дозу вакцины, чтобы победить коронавирус.

"Наш девиз заключается в том, что для продолжения очного обучения вакцинация - единственный путь".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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