Минобразования Азербайджана о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей.

Как сообщил Trend заместитель начальника отдела организации и управления общим образованием министерства Орхан Аббасов, министерство образования еще раз рекомендует учителям ввести третью дозу вакцины, чтобы победить коронавирус.

"Наш девиз заключается в том, что для продолжения очного обучения вакцинация - единственный путь".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)