Госкомитет Азербайджана разъяснил информацию о выселении бывших вынужденных переселенцев

Общество 5 ноября 2021 18:59 (UTC+04:00)
Госкомитет Азербайджана разъяснил информацию о выселении бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend / - В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев разъяснили информацию, распространяемую в социальных сетях и ряде СМИ о выселении бывших вынужденных переселенцев из предоставленных им жилых помещений.

Как сообщили Trend в комитете, у некоторых бывших вынужденных переселенцев, имеющих отдельную жилую площадь, но оформивших ее на имена третьих лиц, возникло желание получить от государства дополнительную жилую площадь.

На основании договора аренды, заключенного между соответствующим структурным подразделением госкомитета и бывшим вынужденным переселенцем осуществляется регулярный контроль со стороны ЖКХ.

Квартиры, расположенные в жилых массивах, построенных для временного проживания бывших вынужденных переселенцев, предоставляются именно во временное пользование, а не в их частную собственность. При выявлении факта нарушения требований действующего законодательства в отношении бывших вынужденных переселенцев, которым были предоставлены новые жилые помещения, подписанный с ними договор расторгается.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Джидду
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Джидду
В Турции сократилось число зарегистрированных транспортных средств
В Турции сократилось число зарегистрированных транспортных средств
С начала года турецкий порт Мерсин принял свыше 3 тыс. судов
С начала года турецкий порт Мерсин принял свыше 3 тыс. судов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Победа Азербайджана - это наша победа - Бинали Йылдырым Политика 19:52
Поставки СПГ из Китая сократились более чем наполовину - Rystad Energy Экономика 19:28
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США Политика 19:26
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Политика 19:15
Названы победители конкурса произведений, посвященных Победе в 44-дневной Отечественной войне Культура 19:12
Я был разочарован, увидев разрушения, совершенные в Карабахе - бывший малийский премьер-министр Политика 19:00
Госкомитет Азербайджана разъяснил информацию о выселении бывших вынужденных переселенцев Общество 18:59
В Агентстве по развитию СМИ Азербайджана состоялась встреча с журналистами, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) Общество 18:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:19
В Азербайджане выявлено еще 2 440 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 016 человек Общество 18:18
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Джидду Транспорт 18:14
Постепенное увеличение добычи ОПЕК+ приведет к избытку нефти на рынке - Capital Economics Экономика 17:56
Власти Франции рассматривают введение обязательной ревакцинации от COVID-19 Европа 17:54
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:51
Youtube-канал VMedia: Кто в Армении против разблокирования дорог? (ВИДЕО) Политика 17:51
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами - Распоряжение Политика 17:49
Глава МИД Азербайджана принял генсека ОЧЭС (ФОТО) Политика 17:45
Турция благодаря своим беспилотникам есть повсюду, в том числе Азербайджане, Карабахе - Эрдоган Политика 17:38
Нефть дорожает на рынке Энергетика 17:14
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета (ФОТО) Политика 17:13
Важный вклад в смягчение последствий изменения климата Туркменистан 17:09
Депутаты Туркменистана - на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Туркменистан 17:08
Позиция Туркменистана озвучена на климатическом форуме в Глазго Туркменистан 17:07
Туркменистан и ООН обсудили взаимодействие в области прав человека Туркменистан 17:06
Moody's улучшило прогноз ВВП России в 2021 году до 4,8% Россия 17:06
Компания bp о ходе бурения первой разведочной скважины на мелководье Абшерона Энергетика 17:06
Число рабочих мест в США за октябрь выросло на 531 тыс. США 17:00
Экс-президент Маврикия о проблеме выбросов парниковых газов в атмосферу Политика 16:50
Казахстанское АО объявило тендер на ремонт двигателей Тендеры 16:48
В Туркменистане планируется получить свыше 170 тыс. тонн овощебахчевой продукции Бизнес 16:48
Возможность автоматического пополнения баланса от Azercell ИКТ 16:39
В Ташкенте состоялась международная конференция "Мосты духовности - от Низами до Навои" (ФОТО) Общество 16:38
Большая часть населения мира столкнулась с голодом - старший научный сотрудник FAO Политика 16:35
Добыча газа на месторождении «Шах Дениз» выросла на 20% Энергетика 16:32
Развивая технологии, можно предотвратить проблемы, связанные с изменением климата - экс-советник Госдепа США Политика 16:29
Климатические изменения серьезно влияют и на сельское хозяйство – экс-министр Египта Экономика 16:21
Операционные расходы на Южно-Кавказский газопровод выросли более чем на 11% Энергетика 16:20
Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода выросла более чем на 40% Энергетика 16:15
Парламент Азербайджана утвердил применение кредитной системы в вузах Общество 16:11
Общество охраны природы, члены семей шехидов и гази Отечественной войны провели акцию в честь Дня Победы (ФОТО) Социум 16:11
Как в Баку на одну позицию претендовали три пожилых клоуна, или Человек человеку - волк (ФОТО/ВИДЕО) Культура 16:09
В Азербайджане предложено увеличить размер компенсации молодым учителям Общество 16:01
В Италии не видят опасности в бустере для непризнанных ЕМА вакцин Европа 15:51
bp назвала количество пробуренных скважин в рамках проекта «Шах Дениз-2» Энергетика 15:51
Кувейт и КР рассмотрят возможность обмена студентами и преподавателями по мере стабилизации эпидситуации Кыргызстан 15:45
Восточно-южный фланг в рамках "Шах Дениз-2" вышел на полную мощность производства Энергетика 15:32
VIII Глобальный Бакинский форум быстро привлек внимание всего международного сообщества - Амр Муса Политика 15:30
Меркель примет участие в запланированной в Париже конференции по Ливии Европа 15:18
Рамиль Гасымов рассказал об образе визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа (ВИДЕО) Интервью 15:13
В Азербайджане аннулируется одна из госпошлин Экономика 15:11
В Туркменистане приватизируют очередные объекты госсобственности Бизнес 15:00
Нацсобрание Франции окончательно утвердило закон о продлении антиковидных мер в стране Европа 14:55
Производственные мощности объектов «Шах Дениз» выросли на четверть Энергетика 14:55
Туркменский госконцерн закупит электротехническую продукцию Тендеры 14:51
Команда со сверхчеловеческими способностями уже в Баку (ВИДЕО) Интересное 14:47
Есть сложности с проведением вакцинации от коронавируса - бывший спикер Кнессета Общество 14:47
Мир должен осознать важность перехода к альтернативным источникам энергии – экс-глава МИД Испании Энергетика 14:43
В Азербайджане учреждаются три новые медали Общество 14:37
В Азербайджане предложено увеличение средств, выделяемых парламентским политпартиям Политика 14:35
В Азербайджане на студенческие кредиты планируется выделить 22 млн манатов Общество 14:32
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 14:27
Операционные расходы "Шах Дениз" значительно выросли Энергетика 14:12
Во Франции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы птичьего гриппа Европа 14:10
Вопросы повестки дня Глобального Бакинского форума очень актуальны - Виктор Ющенко Политика 14:02
Врио главы минздрава о возможном снижении возрастного ценза для вакцинации в Азербайджане (Эксклюзив) Общество 14:00
Пандемия коронавируса выявила недостатки во всем мире - бывший президент Словении Общество 13:53
«Лаборатория Касперского»: мошенники предлагают европейские сертификаты вакцинированного в даркнете в среднем за 300 долларов ИКТ 13:43
Лучший метод борьбы с пандемией - это вакцинация - экс-премьер Латвии Общество 13:43
Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась – помощник Президента Азербайджана Политика 13:36
Азербайджан до настоящего времени передал Армении до 1 700 тел военнослужащих - Джейхун Байрамов Политика 13:27
Проблемы в связи с COVID-19 должны быть решены совместными усилиями международных организаций - помощник президента Таджикистана Таджикистан 13:24
Акт об амнистии - это продолжение гуманной политики в Азербайджане - Али Гусейнли Политика 13:21
Парламент Азербайджана одобрил Акт об амнистии Политика 13:21
Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне - Хафиз Пашаев Политика 13:17
Прочное партнерство между Грузией и США важно для общих интересов двух стран – премьер-министр Грузия 13:12
Общество невозможно направлять без свободы печати - бывший вице-президент Всемирного банка Политика 13:02
Коронавирус в Израиле: Менее 6700 зараженных, 2,6% из них в тяжелом состоянии Израиль 13:00
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту оборудования Тендеры 13:00
Uber за январь-сентябрь сократил чистый убыток в 4 раза США 12:57
Отныне в регионе возможно создание совершенно безопасной среды - Хикмет Гаджиев Политика 12:56
Австрия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Россией Россия 12:53
Милли Меджлис сделал заявление в связи с 8 ноября - Днем Победы Политика 12:52
Азербайджан закупает необходимое количество вакцин от COVID-19 – Теймур Мусаев Общество 12:49
Бинали Йылдырым подарил четки Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12:48
Милли Меджлис обсуждает вопрос об объявлении амнистии Политика 12:37
Транспортировка нефти по БТД незначительно сократилась за год Энергетика 12:35
Операционные затраты на Баку-Тбилиси-Джейхан выросли на более чем 43% Энергетика 12:33
Генсек ОЧЭС назвал путь решения глобальной проблемы климатических изменений Экономика 12:31
В телеком-индустрии необходимо быстрое развитие - экс-президент Azercell (Эксклюзив) ИКТ 12:23
В Азербайджане предложено повысить размер среднемесячной трудовой пенсии Экономика 12:22
Добрый станет Сильным Социум 12:21
В России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:16
Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана Политика 12:16
Азербайджан вел войну с соблюдением международного гуманитарного права – Джейхун Байрамов Политика 12:13
Названы данные по экспорту Туркменистаном цемента в Узбекистан Бизнес 12:11
В период энергетического перехода природный газ будет играть решающую роль - Парвиз Шахбазов Экономика 12:08
Иран нарастил количество обогащенного до 60% урана до 25 кг Ядерная программа 12:07
Президент Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:02
Азербайджан ведет переговоры с новыми европейскими покупателями газа на фоне энергетического кризиса Экономика 12:02
Все новости