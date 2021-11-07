Азербайджанский спортсмен поборется за золотую медаль чемпионата мира в Белграде

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Осман Нурмагомедов поборется за золотую медаль чемпионата мира в Белграде, сообщает в воскресенье Trend.

Осман Нурмагомедов (92 кг), начавший борьбу с 1/8 финала, одержал на этом этапе убедительную победу над борцом из Молдовы.

В 1/4 финала член сборной Азербайджана обошел немецкого спортсмена, а в полуфинале Нурмагомедов одержал победу над иранским борцом, выйдя в финал.