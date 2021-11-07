В Венеции организована выставка, посвященная Дню Победы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В итальянском городе Венеция реализован проект “Информационная выставка Карабах”, посвященный 8 ноября – Дню Победы, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.
На выставке, организованной Молодежным объединением для межкультурных связей при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, представлены фотоматериалы, разоблачающие акты вандализма, совершенные Арменией на азербайджанских землях, которые она около 30 лет удерживала под оккупацией. Мероприятие состоялось перед железнодорожной станцией Санта Лючия, считающейся многолюдным местом города.
Выставка вызвала большой интерес у жителей города.
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