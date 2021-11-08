ENGINET провел совместное мероприятие с участниками второй Карабахской войны по случаю Дня Победы

По случаю 8 Ноября - Дня Побед» состоялось мероприятие, организованное компанией ENGINET и участниками второй Карабахской войны, являющимися абонентами телекоммуникационного бренда компании «BİRLink». Участники мероприятия почтили память шехидов, погибших в 44-дневной войне. После, от имени компании участникам войны, в качестве благодарности была предоставлена возможность пользования телекоммуникационными услугами от «BİRLink» на бесплатной основе.

Отметим, что согласно политике корпоративной социальной ответсвенности компания ENGİNET осуществляет социальные проекты. На данный момент, у бренда «BİRLink» есть такие специальные тарифные пакеты как «Карабах», «Патриот», «Озелсен», которые позволяют пользоваться современными услугами телекоммуникационной связи на льготных условиях.

«BİRLink» – это торговая марка ENGINET, которая на основе технологии FTTH предоставляет такие решения как оптический Интернет, цифровое телевидение и телефония, а также другие инновационные услуги. Название бренда точно отражает его философию: передовая технология FTTH, которую он представляет, позволяет предоставлять широкий спектр услуг по одному и тому же оптоволоконному каналу без ущерба для качества и скорости. В настоящее время под брендом «BİRLink» пользователям предоставляются услуги фильтрации, цифровой телефонии и телевидения, статического IP и облачного видеонаблюдения.