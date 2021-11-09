Азербайджанская армия организуется по модели Вооруженных сил Турции - Закир Гасанов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия организуется по модели Вооруженных сил Турции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на совместной с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром пресс-конференции в Баку.

Гасанов отметил, что азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм в 44-дневной войне. Подготовка большинства личного состава азербайджанской армии проходила в турецком учебно-тренировочном центре: "Вооруженные силы Турции - одна из самых сильных армий в мире. По поручению Президента Ильхама Алиева мы продолжаем организовывать азербайджанскую армию в соответствии с моделью Вооруженных сил Турции".

Министр добавил, что во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия использовала также оружие турецкого производства: "Военная промышленность Турции в последние годы развивается, и мы использовали как беспилотные летательные аппараты, так и другое высокоточное оружие, в том числе "Байрактар".

(Перевод: Нубар Кулузаде)