Высота снежного покрова в Гусаре составила 9 см - Фактическая погода

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10:00 11 ноября, на территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода: дует порывистый северо-западный ветер, местами идут дожди, в горах выпал снег. Высота снежного покрова в Гусаре составила 9, Грызе – 8, Сарыбаше (Гах) и Хыналыге – 3, Шахдаге – 2, Халтане – 1 сантиметр. Об этом сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 38 метров в секунду. Высота волн на Каспии достигала 6,7 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7-9, в низменных районах – 7-10 градусов тепла, в горных районах – 2-8 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 1-7 градусов тепла.

12-13 октября на территории Азербайджана осадков не ожидается, температура воздуха начнет повышаться

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)