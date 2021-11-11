В связи с непогодой была снижена скорость движения поездов - ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром была снижена для обеспечения безопасности скорость движения поездов, сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"Поэтому вчера вечером и сегодня утром электропоезда Баку-Сумгайыт приходили с опозданием. На данный момент поезда движутся по расписанию", - сказали в ЗАО.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)
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