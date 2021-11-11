Через день после объявления Акта об амнистии по случаю Дня Победы Азербайджана были освобождены 36 осужденных – минюст (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Через день после объявления Акта об амнистии по случаю Дня Победы Азербайджана были освобождены 36 осужденных.

Об этом сказал в четверг начальник инспекции по контролю над выполнением наказаний министерства юстиции Азербайджана Малик Алекперов на "круглом столе" с участием представителей СМИ на тему "Очередное проявление гуманной политики государства", сообщает Trend.

По его словам, в целом по Пенитенциарной службе действие Акта об амнистии коснулось до сегодняшнего дня 101 осужденного.

Отметим, что 5 ноября Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Решение вступило в силу со дня принятия.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)