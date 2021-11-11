В минюсте Азербайджана назвали ожидаемое число осужденных, которых коснется амнистия в связи с Днем Победы (версия 2)

(первая версия в 12:20)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в Азербайджане Акт об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы, коснется около 5 800 человек по линии Пенитенциарной службы и 8 800 – по линии Службы пробации при министерстве юстиции.

Об этом сказал в четверг начальник инспекции министерства юстиции по контролю над исполнением наказаний Малик Алекперов на круглом столе с участием представителей СМИ на тему: "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященном Акту об амнистии, объявленной по случаю 8 ноября - Дня Победы, сообщает Trend.

По его словам, ожидается, что амнистия коснется в целом 17 тысяч человек.

"Из них по линии министерства юстиции амнистия коснется около 15 тысяч человек. Нынешняя амнистия отличается от предыдущих своим охватом", - сказал Алекперов.

Отметим, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)