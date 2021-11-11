В ближайшее время будут обнародованы результаты мониторинга на азербайджанских телеканалах - Севиндж Алиева

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будут обнародованы результаты мониторинга на азербайджанских телеканалах.

Об этом сообщила Trend директор Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку Севиндж Алиева.

По ее словам, по сравнению с предыдущими годами есть определенные подвижки в правильном использовании азербайджанского языка, но все же имеются и недостатки.

"Проблема заключается в использовании заимствованных слов. Телевидение - средство пропаганды. Могу сказать, что ситуация с телеканалами "AZTV" и "İctimai" лучше, чем с остальными. Недостатки будут отражены в отчете с указанием названия и времени передачи", - сказала директор Центра мониторинга.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)