Объявлены результаты международного конкурса эссе, посвященного Дню Победы (ФОТО)

Общество 11 ноября 2021 15:25 (UTC+04:00)
Объявлены результаты международного конкурса эссе, посвященного Дню Победы (ФОТО)

Стали известны результаты международного конкурса эссе под названием «Восстановление Карабаха», посвященного 8 ноябрю - Дню Победы, который был инициирован Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничество (ЕРМ Молодежного Форума ОИС).

Согласно правилам конкурса, около 40 представителей молодежи из более 10 стран ОИС, написали эссе по темам «Мы возвращаемся», «44 дней борьбы за справедливость» и «Шуша: жемчужина исламской цивилизации» и представили экспертной комиссии.

Согласно решению экспертной комиссии, 1-ое место заняла Рван Аль-Харири (Судан), 2-ое, Иффа Фирдоус (мусульманская община Индии), 3-е место Илаха Балакишиева (Азербайджан), а также 3 участника были награждены специальными призами. Как победители, так и призеры получат соответствующие денежные вознаграждения.

Основная цель конкурса – довести правду о 44-дневней Отечественной Войне и принадлежности Карабаха к Азербайджану до сведения мирового сообщества.

Следует отметить, что ЕРМ Молодежного Форума ОИС был соорганизатором разных международных конкурсов, проводимых в области культуры и искусства, который планирует организовать подобные конкурсы в будущем.

Объявлены результаты международного конкурса эссе, посвященного Дню Победы (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены результаты международного конкурса эссе, посвященного Дню Победы (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены результаты международного конкурса эссе, посвященного Дню Победы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Объявлены результаты международного конкурса эссе, посвященного Дню Победы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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