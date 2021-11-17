В Пакистане состоялось мероприятие, посвященное 880-летию творчества Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При совместной организации Сети Защиты Интересов Молодежи Пакистана (СЗИМП) и Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в городе Лахор (Пакистан) состоялось мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В церемонии открытия семинара, который был проведен в аудитории, а также в онлайн формате, выступили председатель СЗИМП Фсахат ал-Хассан, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, исполняющий обязанностей Генерального директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, которые поприветствовав участников, подчеркнули важность мероприятия, отметили, что они играют важную роль в развитии культурных отношений между Пакистаном и Азербайджаном. Министр по Социальному Обеспечению области Пенджаб Пакистана Сйед Явар Аббас Бухари в своем выступлении отметил, что данное мероприятие сыграет положительную роль в развитии отношений между молодежью Пакистана и Азербайджана. В выступлениях также была дана высокая оценка поддержки Пакистана справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

На пленарных обсуждениях выступили заместитель декана восточного факультета Бакинского Государственного Университета Шахин Юсифли, сотрудник Пакистанского Университета Образования Джабир Хусейн, председатель Ассоциации Выпускников Пакистан-Азербайджан Гайсар Наваб, пакистанская поэтесса и эксперт по социальной медии Усва Зейнаб, менеджер по проектам СЗИМП Даниш Тариг, которые рассказали о значимости поэзии Низами, о его вкладах в средневековую поэзию Востока, а также о сходных чертах между поэзией Низами и известного пакистанского поэта Аллама Игбала. На мероприятии приняли участие студенты, ученые и эксперты, где были озвучены газели Низами.

Основной целью такого рода мероприятий является внесение вклада в дело ознакомления народов, проживающих исламском ареале с культурами друг друга. В этом плане изучение поэзии Низами Гянджеви на мусульманском Востоке и пропаганда гуманистических идей поэта является одним из направлений этого проекта.

Следует отметить, что данное мероприятие является пятым по счету международным мероприятием, организованном ЕРЦ Молодежным Форумом ОИС, посвященным 880-летию Низами.