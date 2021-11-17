Горжусь тем, что избран звездным послом чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку – Дэвид Мартин

БАКУ /Trend/ - Испытываю чувство гордости от того, что избран звездным послом чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку.

Об этом сказал Trend звездный посол 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке из Франции Дэвид Мартин, который посетил детский дом Ümid yeri в бакинском поселке Бина.

«Во-первых, отмечу, что испытываю чувство гордости от того, что избран звездным послом чемпионата мира. Баку давно организует соревнования, и у меня впервые появилась возможность приехать сюда. Я видел, как ускоренно шли организационные работы. Я, действительно, чрезвычайно удовлетворен тем, что нахожусь здесь вместе с Карен Кокберн (Канада), и надеюсь, что для всех стран, в том числе и для Франции, будут организованы великолепные соревнования», - сказал Мартин.

Он отметил, что место проведения соревнований тоже великолепное.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут классификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.