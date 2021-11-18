Фонд СТМЭГИ вручил VI Премию им. Вайнштейна (ФОТО)

15 ноября 2021 г. Международный благотворительный фонд СТМЭГИ провел церемонию награждения ежегодной Премией имени Сергея Вайнштейна за вклад в развитие горско-еврейской культуры. Церемония состоялась в Рэдиссон Коллекшн Hotel Moscow (гостиница «Украина»), передает Trend со ссылкой на stmegi.

Вручение Премии имени Сергея Вайнштейна - одно из важнейших событий года в жизни горско-еврейской общины.

Премия была учреждена в 2015 году и вручалась уже в шестой раз.

Премия посвящена памяти Сергея Ивановича Вайнштейна, талантливого ученого-этнографа и культуролога. Сергей Вайнштейн сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России. Он стоял у истоков создания Фонда СТМЭГИ.

Каждый год вручение премии связано с одной из важных сторон жизни горско-еврейской общины. В прошлом году премии вручались выдающимся педагогам. В этом году лауреатами стали люди, которые внесли значительный вклад в изучение, сохранение и преподавание языка джуури.

Церемонию вели Андрей и Кирилл Эйхфусы. В зале была организована этнографическая выставка предметов горско-еврейского быта, собранных одним из лауреатов, Рами Меиром.

Вечер открылся выступлением московского ансамбля кавказских танцев «ЛикАна». Постановщик танца — ветеран Государственного заслуженного академического ансамбля танца «Лезгинка» Аскер Алиев.

Вступительное слово произнес Президент Фонда СТМЭГИ и Вице-Президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев. «Лауреаты премии ярко проявили себя в деле сохранения горско-еврейской культуры. Этот год не стал исключением. Сегодня моему другу Сергею Вайнштейну исполнилось бы 72 года. Он стоял у истоков создания фонда СТМЭГИ. Он очень много сделал для популяризации нашей общины, — отметил он. — Сергей Вайнштейн любил Азербайджан, Красную Слободу, бывал там много раз. Все лауреаты — Рами Меир, прекрасный художник, поэт и преподаватель джуури; Евгения Назарова — талантливый ученый-лингвист, педагог, благодаря которой стало возможным изучение и преподавание горско-еврейского языка и культуры на академическом уровне; Фрида Юсуфова — женщина-легенда, писатель, художник, замечательный организатор — являются гордостью нашей культуры», — отметил Герман Рашбилович Захарьяев.

Главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, хорошо знавший Сергея Вайнштейна, подчеркнул: «Фонд СТМЭГИ сохраняет память о людях, сделавших очень много для возрождения еврейской жизни на постсоветском пространстве. Именно таким человеком был Сергей Иванович Вайнштейн. Именно он познакомил меня с Германом Захарьяевым. В отличие от иных прожектеров, Герман Захарьяев сразу расположил меня к себе. Сергей Вайнштейн и Герман Захарьяев сделали буквально невозможное для возрождения горско-еврейской общины России и российского еврейства в целом!»

Евгений Еремин, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, в своем выступлении отметил: «Отрадно, что премия вручается не за былые, а за актуальные заслуги. Эта премия — лучшая дань памяти С.И. Вайнштейну. Джуури — это сокровище всего нашего российского народа и драгоценность мировой культуры. Желаю фонду СТМЭГИ и всем его единомышленникам успехов в благородном деле его сохранения».

На протяжении многих лет надежным партнером горско-еврейской общины является Российский еврейский конгресс, который возглавляет Юрий Каннер. В своем выступлении Юрий Исаакович подчеркнул, что любое важное для евреев дело не обходится без представителей горской общины. «Я могу гордиться, что в РЕКе мы видим вас на руководящих постах. Горские евреи — важная опора всего российского еврейства», — резюмировал он.

Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в РФ Александр Бен-Цви в своем приветствии выразил благодарность организаторам вечера. «Все мы делаем общее дело, возрождая общемировую еврейскую культуру. В других общинах возрождают ладино, идиш. В этом же русле работает Фонд СТМЭГИ, возрождающий язык джуури. Спасибо вам за ваше участие».

Фонд СТМЭГИ горячо поддерживает перемены, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке. Отношения между еврейским государством и рядом арабских стран Персидского залива получили новый импульс развития после заключения Авраамовых соглашений осенью 2020 года. В церемонии принял участие чрезвычайный и полномочный посол королевства Бахрейн в РФ Ахмед Абдурахман Аль-Саати. «Я с вами здесь, чтобы разделить вашу радость. Ровно год назад был подписан договор между Израилем и Бахрейном. Евреи живут в Бахрейне сотни лет. Здесь и сейчас действует еврейская община. Мы надеемся, что именно наша страна станет вратами дружбы между арабским миром и Израилем», — отметил дипломат.

Фонд СТМЭГИ много внимания уделяет развитию международных контактов и активизации еврейской религиозной жизни. Этим аспектам посвятил свое выступление главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. «20 лет назад мы с Сергеем Вайнштейном думали о том, как повысить авторитет горско-еврейской общины. Сегодня можно уверенно сказать, что решить эту задачу удалось. На одном научном симпозиуме несколько лет назад обсуждалась тема сохранения российской культурной самобытности у постсоветских евреев, живущих сегодня по всему миру. Тогда я сказал и сейчас готов повторить: уверен, что лучше всего это удастся российским сефардским общинам — бухарской, грузинской и горской. Главная заслуга в этом принадлежит Герману Захарьяеву, который неустанно думает о сохранении и развитии культуры своего народа».

На протяжении столетий Азербайджан был гостеприимным домом для десятков тысяч горских евреев. Евреи-уроженцы республики, как расселившиеся по разным странам мира, так и остающиеся в Азербайджане, горячо любят и активно поддерживают свою малую родину. Со словами приветствия к участникам награждения обратилась атташе по культуре посольства Азербайджанской Республики в Москве Нигьяр Ахундова: «Азербайджан и Израиль связывают узы дружбы. Азербайджанские делегации постоянно посещают Израиль и наоборот. Выходцы из Азербайджана, живущие в Израиле, стали послами-волонтерами азербайджанской культуры на исторической родине. Горские евреи вместе с другими национальностями республики плечом к плечу защищали территориальную целостность своей родной страны. Евреи внесли огромный вклад в развитие всех сфер экономики, культуры, политики Азербайджана. Азербайджан любит всех своих сыновей и дочерей и ждет вас в своем общем доме. Худо Кумэк!»

В этом году в Российском государственном университете им. Косыгина открылась магистратура по специальности «язык и культура еврейских диаспор». Первые студенты уже начали обучение языку и традициям горских евреев. Поэтому на церемонию был приглашен ректор этого вуза Валерий Белгородский. «Я очень рад, что премия присуждена преподавателю нашего университета Евгении Назаровой. Магистерская программа по джуури в нашем вузе — первая в мировой практике. На базе РГУ им. Косыгина будет создаваться национальный центр дизайна народного костюма, где будут заниматься в том числе традиционной одеждой горско-еврейского этноса. Это еще один важный культурный проект, который мы будем воплощать в жизнь совместно с горско-еврейской общиной и с Фондом СТМЭГИ», — отметил он.

Многие проекты фонда СТМЭГИ реализуются в партнерстве с Фондом сохранения и изучения родных языков народов России. С приветственным словом выступила исполнительный директор фонда Светлана Нуждина. «Хочу выразить восхищение электронной библиотекой фонда СТМЭГИ и мобильным приложением для прослушивания аудиокниг. Программа по сохранению джуури служит образцом для носителей других языков народов России в деле развития собственной культуры. В Фонде СТМЭГИ работают неравнодушные люди, настоящие подвижники», — отметила она.

Фонд СТМЭГИ всегда уделял особое внимание образовательным и просветительским программам. В этом фонд всегда активно поддерживали ведущие специалисты в области образования. Со словами приветствия к гостям вечера обратилась и. о. завкафедрой государственно-конфессиональных отношений Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вероника Кравчук: «С Германом Рашбиловичем и с Фондом СТМЭГИ у нас давние связи. Первая подготовленная фондом книга издавалась нашей кафедрой. Фонд многое делает для воспитания патриотизма путем пропаганды и сохранения родной культуры. Желаю Герману Захарьяеву и его соратникам успехов на этом поприще!»

Письменное поздравление поступило от руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова.

Затем началась собственно церемония награждения.

За просветительскую деятельность и популяризацию горско-еврейской культуры премию получил художник, преподаватель, видный общественный деятель Рами Меир (Рахамим Мигиров). Премию ему вручил Президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. В своем приветствии Рами Меир выразил благодарность Герману Захарьяеву и его братьям за поддержку родной культуры. «Маленький горско-еврейский народ расселен по всему миру. Фонд СТМЭГИ — организация, которая смогла объединить их. Эта организация — мост, объединяющий наш народ. С каждым годом Фонд берет все более высокую планку. В память о наших предках мы обязаны поддержать наш язык!»

Награда за научно-просветительскую деятельность и академические исследования в области лингвистики джуури была вручена филологу и культурологу, преподавателю РГУ им. А.Н. Косыгина Евгении Назаровой. Премию ей вручил вице-президент Фонда СТМЭГИ Эдуард Захарьяев. Лауреат отметила, что Фонд СТМЭГИ занимает большое место в жизни горских евреев: «Судьба нашего народа была очень непростой. Не случайно Фонд СТМЭГИ создали уроженцы Красной Слободы, где родная культура сохранялась лучше всего в условиях компактного проживания этноса. К сожалению, представители других диалектных групп горских евреев, проживавшие дисперсно, не смогли сделать это в той же степени. Сегодня большинство горских евреев живут за пределами регионов традиционного проживания и постепенно утрачивают знание языка. Деятельность Фонда по сохранению языка консолидировала все региональные общины горских евреев. Объединяет всех нас, прежде всего, наш язык. Мы не отделяемся от общееврейской общности, но тем сильнее наше желание сохранить свою идентичность».

Третий лауреат, известный общественный деятель, журналист, один из лидеров горско-еврейской общины Израиля, Фрида Юсуфова, не смогла присутствовать на церемонии лично. Она обратилась к гостям церемонии с видеообращением. «Фонд СТМЭГИ выполняет заповеди нашего народа. Это не только достойный пример, но и учитель для всех нас», — отметила она. Премию за нее получил ее брат, президент Гильдии адвокатов России Гасан Мирзоев. «С детства Фрида служит своей семье, своему народу. Сейчас братья Захарьяевы несут беспрецедентно важную миссию по сохранению единства всего еврейского народа», — подчеркнул Гасан Борисович.

Награждение лауреатов сопровождалось выступлениями популярных горско-еврейских музыкантов: танцевального ансамбля «ЛикАна», певцов Шалума Алхазова и Адиля Караджи.

После вручения статуэток состоялась премьера песни на стихи директора департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра. Эту песню он написал после поездки в Губу и назвал ее «Красная Слобода». Музыку написал израильский композитор Алекс Гольд. Для того, чтобы впервые исполнить эту песню, специально из Баку приехал заслуженный артист Азербайджана Хайям Нисанов.

Затем прошло чествование человека, благодаря которому удалось предотвратить авиакатастрофу и, возможно, гибель большого количества людей. Житель Новокузнецка, представитель общины горских евреев Славик Урилов, вовремя заметил неисправность в самолете, вылетавшем из московского аэропорта, и предупредил экипаж и пассажиров. Фонд СТМЭГИ и президент фонда Герман Захарьяев приняли решение наградить Славика Урилова почетной грамотой фонда. Ее вручил вице-президент Фонда Исай Захарьяев. «120 вам лет жизни, здоровья и удачи», — отметил награжденный

При поддержке фонда СТМЭГИ в свет вышла книга рассказов и очерков «Махалла» Ильясафа Азарьева. Ее презентация стала заключительным аккордом церемонии. «Герман Захарьяев всегда держит слово, он никогда не отказывает тем, кто просит. И никто не выходит от него, не решив своих проблем. Мне он также оказал существенную помощь в издании книги. Дай бог, чтобы больше таких людей появлялось в нашем народе», — подчеркнул писатель.

На этом торжественная часть вечера завершилась. За ней последовали фуршет и музыкальная программа.