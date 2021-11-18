В Баку проходит V Общереспубликанский форум азербайджанских детей (версия 3)

(первая версия в 11:34)

БАКУ /Trend/ - В Баку при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проходит V Общереспубликанский форум азербайджанских детей, сообщает в четверг Trend.

В нем участвуют около 350 детей, отличающихся активностью, особыми навыками и способностями, обладающих лидерскими качествами, а также являющихся участниками летних школ, организованных госкомитетом.

Уделяется особое внимание участию в форуме детей, нуждающихся в особой заботе, лишенных родительской опеки, детей шехидов и участников войны, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подобные форумы важны с точки зрения участия детей в принятии решений в области их прав, выдвижения инициатив по решению их проблем, привлечения внимания общественности к защите прав детей.

Общереспубликанский форум детей проводится в целях защиты и пропаганды их прав, принятия политических и правовых решений, связанных с детьми; учета мнений детей при разработке законодательства, программ и проектов; чтобы дать возможность детям рассказать о своих проблемах, выступить с инициативами и рекомендациями, а также для привлечения внимания государственных органов, общественности, гражданского общества и СМИ к необходимости защиты и обеспечения прав и свобод детей.

Отметим, что I Общереспубликанский форум азербайджанских детей прошел в 2009 году, II форум – в 2011, III форум - в 2014 и IV форум - в 2017 году.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)