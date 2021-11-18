Скоропостижно скончался азербайджанский генерал

БАКУ /Trend/ - Скоропостижно скончался бывший начальник управления министерства юстиции Азербайджана генерал-майор юстиции Завер Гафаров.

Об этом сообщили Trend в среду в пресс-службе министерства юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что Гафаров скончался накануне после сердечного приступа.

Напомним, что Завер Гафаров долгое время занимал должность начальника управления по международному правовому сотрудничеству министерства юстиции. В 2015 году был освобожден от должности по собственному желанию и продолжил деятельность в качестве научного сотрудника Академии юстиции.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)