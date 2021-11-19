Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями международной научной конференции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Студенты 4 курса кафедры химической инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Джавид Исаев и Фарид Гахраманов заняли второе место на студенческой конференции «Земля, энергия и окружающая среда» (E3) и конкурсе «Технических презентаций», проведенных в виртуальной форме.

Конференция была организована Университетом Хьюстона (Техас) и Колледжем Мариетта (Огайо), и в ней приняли участие более 2700 студентов и аспирантов из около 400 университетов 77 стран.

Эта новая инициатива объединяет студентов, изучающих науки о Земле, энергетике и окружающей среде.

Научными руководителями Джавида Исаева и Фарида Гахраманова являются Хаджар Набиева, преподаватель кафедры химической инженерии Бакинской высшей школы нефти, и Ильхама Зарбалиева, доктор химических наук лаборатории «ПАВ и реагенты» Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).