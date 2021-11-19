Для участников ЧМ в Баку созданы все необходимые условия – американский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Для участников чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку созданы все необходимые условия. Об этом сказал Trend участник соревнований, гимнаст из США Рубен Падилья.

"В Национальной арене гимнастики в Баку очень комфортно. Чемпионат организован безупречно, мы можем сконцентрироваться только на выступлении, не отвлекаясь на другие нюансы. Перед соревнованиями американская команда успешно прошла акклиматизацию. Это мой третий визит в Баку, поэтому я хорошо осведомлен об условиях, которые здесь создают для спортсменов", - сказал Падилья.

Гимнаст также сообщил, что уже успел познакомиться и пообщаться с членами британской и бельгийской команд.

"Для каждого из нас участие в чемпионате мира означает приобретение большого соревновательного опыта, возможность проверить свои силы, посмотреть на выступления других спортсменов", - сказал Падилья.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)