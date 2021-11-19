Команда России в прыжках на акробатической дорожке у мужчин завоевала "золото" ЧМ в Баку

БАКУ /Trend/ - Команда России в прыжках на акробатической дорожке у мужчин с результатом 112.800 балла заняла первое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Второе место в прыжках на акробатической дорожке у мужчин заняла команда Великобритании (111.200 балла), третье место – Дания (106.900 балла).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)