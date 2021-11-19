В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО)

Общество 19 ноября 2021 21:49 (UTC+04:00)
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 19 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошла церемония награждения победителей и призеров командного первенства по прыжкам на батуте у женщин и мужчин, сообщает Trend.

В командном первенстве у женщин первую ступень пьедестала заняла команда Японии, на втором месте расположилась команда Китая, третье место заняла команда России.

В командном первенстве у мужчин "золото" завоевала команда Беларуси, серебряных медалей удостоены представители Японии, "бронза" у команды России.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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