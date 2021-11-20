Чемпионат мира в Баку: спортсменка из Великобритании завоевала "золото" на акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - Гимнастка из Великобритании Меган Кили с результатом 67.800 балла завоевала золотую медаль 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке среди женщин, сообщает в субботу Trend.

Серебряную медаль завоевала Люси Тумоин, представляющая Францию (66.800 балла), "бронза" досталась гимнастке из Бельгии Тахине Питерс (66.500 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)