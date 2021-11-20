Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку организован замечательно - итальянский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку организован замечательно.

Об этом сказал Trend в субботу участник соревнований, итальянский гимнаст Самуэль Патиссо Колонна.

"Соревнования в Баку организованы на высоком уровне, для его участников созданы хорошие условия. Расписание тренировок и соревнований очень четкое", - сказал он.

18-летний гимнаст признался, что это первый чемпионат мира в его спортивной карьере.

"Это мой первый чемпионат мира, он дает возможность получить большой соревновательный опыт, проверить свои силы. Я очень рад находиться здесь. Для меня главная цель – завоевать лицензию и участвовать в Олимпийских играх-2024, и надеюсь, что выполню эту задачу", - сказал спортсмен из Италии.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвует около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку разыгрываются 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева)