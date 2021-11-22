Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-западным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем -11-15, в Баку ночью - 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 15-19 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 мороза, днем - 6-11 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)