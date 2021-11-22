Комплекс процедур Oxygeneo поможет вам забыть про возрастные изменения и эстетические дефекты кожи

Совершенные инновационные разработки в области косметологии помогают женщинам забыть про возрастные изменения и эстетические дефекты кожи. Морщины, потеря овала лица, неровная структура кожи, расширенные поры, пигментация, сухость или чрезмерная жирность, тусклый оттенок – эти и многие другие проблемы поможет решить новый аппарат GeneO+ в АSTHETIK LAB и комплекс процедур Oxygeneo.

Преимущества аппаратных процедур GeneO+ в АSTHETIK LAB:

Видимый эффект уже после первого сеанса.

Никаких неприятных ощущений и дискомфорта во время процедуры.

Не требует реабилитации – представьте, чтобы вышли на обед, а вернулись на несколько лет моложе.

Индивидуальный подход к решению деликатных проблем с кожей – лечебные коктейли на любой «вкус».

Гарантированный результат, независимо от состояния кожи.

Пролонгированный эффект курсового применения.

Результат первых процедур – это еще не конечный эффект. Вы будете молодеть и хорошеть еще 1,5-3 месяца, примерно столько нужно времени, чтобы молодой коллаген, выработанный под воздействием процедур Oxygeneo, стал работать во всю силу.

Клиника АSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов.0 Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303