Министр экономики Азербайджана встретился с победителем конкурса “Yüksəliş” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с победителем конкурса "Yüksəliş" Зией Мурселзаде, сообщает в понедельник Trend.

Министр экономики отметил важность конкурса с точки зрения создания резервного банка кадров, выявления и поддержки будущих руководителей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками. Было отмечено, что программа служит развитию потенциала победителей, повышению их профессиональных навыков и знаний.

Зия Мурселзаде подчеркнул, что реализуемая совместная программа, общение с руководителями управления внесут важный вклад в личностное развитие, а также выразил благодарность министру.

В руководящий состав конкурса "Yüksəliş" вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр финансов Самир Шарифов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, омбудсмен Сабина Алиева, председатель госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, председатель правления "Kapital bank" Ровшан Аллахвердиев, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов, вице-президент компании bp по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, генеральный директор Общественной телерадиокомпании (ITV) Балакиши Гасымов, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Согласно условиям конкурса, победитель в течение одного года будет проходить практику с руководителем конкурса в рамках программы наставничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)