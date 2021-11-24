Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект о прожиточном минимуме на 2022 г.
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) на своем пленарном заседании 23 ноября обсудил законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год". После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении, сообщает Trend.
Согласно законопроекту, прожиточный минимум на будущий год установлен в размере 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, пенсионеров - 176 манатов, детей - 193 маната.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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