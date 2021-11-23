Завтра к ночи в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи местами прогнозируется дождь, умеренный юго-западный ветер перейдет к вечеру в усиливающийся северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем -12-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана к вечеру возможны дожди, в отдельных местах ливни, в горных районах прогнозируется снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - от 0 до 3 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)