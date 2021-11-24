Турецкий народ будет передавать наследие Низами Гянджеви из поколения в поколение – Мехмет Нури Эрсой

БАКУ /Trend/ - Турецкий народ будет передавать наследие Низами Гянджеви из поколения в поколение.

Об этом сказал в среду министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на открытии Международного форума Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами" в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Низами Гянджеви не только создавал уникальные произведения, но и был знаком с географией, медициной, астрономией, другими науками, владел семью языками.

«Низами Гянджеви воспел в своих произведениях любовь, взаимоуважение, другие общечеловеческие ценности. Турецкий народ будет передавать из поколения в поколение наследие великого поэта и гордиться им. Объединившись, мы сохраним тысячелетнее наследие», - подчеркнул Эрсой.

Отметим, что 24 ноября в столице Азербайджана открылся Международный форум Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами".

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью города Баку в рамках Года Низами Гянджеви.

В форуме, который продлится до 26 ноября, участвуют более 40 ученых, деятелей науки, экспертов, изучающих творчество Низами Гянджеви, из 15 стран мира.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)