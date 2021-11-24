Состоится Экономический форум UNEC, посвященный 30-летней годовщине восстановления государственной независимости

При организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), совместно с Министерством экономики, Министерством образования Азербайджанской Республики и другими организациями будет организован Экономический форум UNEC Баку 2021 (UNEC Economy Forum Baku 2021).

В форуме будут отражены такие этапы для постпандемического периода как упрощение цифровой экономики, а также путь независимости, включающий социально-экономические трансформации Азербайджана. Кроме того, форум объединит ведущие государственные и частные организации, в то же время опытных промышленных специалистов. Тем самым предоставит участникам платформу для обсуждения вопросов экономического и социального развития, вызовов и возможностей.

В Экономическом форуме UNEC примут участие такие лауреаты Нобелевской премии как проф. Др. Азиз Санджар и проф. Др. Мухаммад Юнус, также руководители частных и государственных организаций, отечественные и международные промышленные эксперты.

Главным лозунгом форума является «Путь к победе». На форуме обсуждения пройдут по следующим темам:

Как занять лидирующую позицию в меняющейся глобальной экономической системе;

Основные проблемы для глобального экономического роста;

Экосистема производства высоких технологий;

Цифровая трансформация экономики;

Зеленая экономика и устойчивое развитие;

Социальное обеспечение;

Бизнес;

Экономические трудности в постпандемический период;

Трансформация бизнеса в постпандемический период;

Взгляд на прошлое и будущее экономики Азербайджана.

В рамках форума в течение 3 дней состоятся обсуждения по 5 панелям. Панели представлены следующим образом:

ПАНЕЛЬ 1: Стратегия будущего развития Азербайджана: глобальные тренды и местные факторы

ПАНЕЛЬ 2: Наука и образование в постпандемический период

ПАНЕЛЬ 3: Цифровая трансформация экономики: Новые вызовы, новые возможности

ПАНЕЛЬ 4: Трансформация бизнеса в постпандемический период

ПАНЕЛЬ 5: Великое возвращение в Карабах: Устойчивое поселение и экономическая реинтеграция

В программу мероприятия также включено посещение гостями Карабаха 4 декабря.

Подробную информацию по поводу мероприятия можно получить на сайте unecforum.az и посредством следующих средств связи.