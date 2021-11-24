МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, передает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, со второй половины дня 24 ноября и до 27 ноября на территории Азербайджана прогнозируется нестабильная погода, дожди. 25 ноября ожидается сильный ветер, говорится в сообщении.

Поэтому МЧС призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидающимся в Баку и на Абшеронском полуострове сильным ветром граждане должны держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под опорами ЛЭП и высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)