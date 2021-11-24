Сотрудники Санитарно-Карантинной Службы Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета завершили курс “Базовое жизнеобеспечение (BLS – Basic Life Support) – тренинг для тренеров” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 16 сентября и 3 ноября 2021 года старшие инспекторы Санитарно-Карантинной Службы (СКС) Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Ихтияр Мухтаров, Мушфиг Гахраманов, Али Мамедов и Гусейн Гасымов с успехом завершили учебный курс “Базовое жизнеобеспечение (BLS – Basic Life Support) – тренинг для тренеров”. Тренинги были организованы при поддержке публичного юридического лица “Центр Общественного Здравоохранения и Реформ” Министерства Здравоохранения и компании “Uptodate in Medicine”.

Участники тренинга овладели знаниями и навыками по следующим темам: цели первой помощи, случаи применения первой помощи, оценка состояния пострадавшего, процедура вызова специализированной медицинской помощи, массаж сердца, искусственное дыхание, сердечно-легочная реанимация (CPR), алгоритм использования автоматического наружного дефибриллятора (AED), практические навыки при остановке сердца и дыхания, сердечно-легочная реанимация на манекенах и др.

В настоящее время тренинги завершены и участники тренингов – Ихтияр Мухтаров, Мушфиг Гахраманов, Али Мамедов и Гусейн Гасымов получили сертификаты, подтверждающие получение знаний и навыков согласно учебной программе Американской Ассоциации Кардиологии и завершение тренинга Basic Life Support. Знания и навыки участников были оценены с помощью практической симуляции и письменного экзамена. Они впервые получили права официального профессионального тренера.

Следует отметить, что основной целью участия сотрудников Санитарно-Карантинной Службы на этих тренингах являлось оказание первой помощи для сохранения жизни пострадавших до приезда бригады скорой медицинской помощи, обучение знаниям и навыкам в этой области и в будущем проведение подобных тренингов для сотрудников Государственной Таможенной Службы, несущих службу в таможенно-пропускных пунктах на границе.