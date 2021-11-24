В следующем году бакинский метрополитен получит еще четыре новых поезда

БАКУ /Trend/ - В следующем году из России в Азербайджан будет доставлено еще четыре поезда для бакинского метрополитена, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что поезда будут поставлены до лета следующего года, и после завершения пуско-наладочных работ и испытаний они будут пущены на линии.

"По контракту, заключенному в 2019 году с российским "Метровагонмаш", в течение трех лет метрополитену ежегодно должны поставляться 20 вагонов (4 поезда). В прошлые годы заказы выполнялись своевременно, в следующем году поезда обязательно будут поставлены. В настоящее время идет работа над техническими условиями. В 2022 году начнется производство поездов в соответствии с требованиями бакинского метрополитена", - отметил Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)